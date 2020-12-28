З кінця 2017 року Вишгороді функціонує система роздільного збирання побутових відходів, яка реалізується Українською Пакувально-Екологічною Коаліцією (УКРПЕК) у партнерстві з місцевою владою та за фінансової підтримки п’яти міжнародних компаній.

Три роки тому Вишгород став маленькою Європою, адже у місті, вперше в Україні, по всій території встановили спеціалізовані контейнери для роздільного збору побутових відходів, а саме - відходів упаковки. Так, жовті баки - для відходів пластикової, картонної, паперової, алюмінієвої і полімерної упаковки, а зелені - виключно для відходів скла.

За три роки роботи у Вишгороді зібрали близько 1300 тонн відходів упаковки, що становить близько 40% від усіх відходів упаковки, які утворюються в місті.

“Наразі в місті встановлено вже близько 300 контейнерів, якими покривається 90% міста. Вишгород - це яскравий приклад того, що спільними зусиллями влади, бізнесу та безпосередньо мешканців можна ефективно змінювати місто та, окрім цього, заощаджувати фінансові ресурси громади”, - зазначив міський голова Вишгорода Олексій Момот.

Основою проекту є економічна модель, яка базується на виконанні принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ), згідно з яким виробники упаковки та товарів в упаковці беруть на себе відповідальність за подальше життя використаної упаковки, з метою її повернення у економіку як вторинної сировини і недопущення потрапляння на звалища, у навколишнє середовище чи на спалювання.

Тобто, виробник упаковки чи товарів в упаковці відповідає перед споживачем не лише за якість купленого товару, а і за збір та подальшу переробку тари та упаковки, в якій містився продукт.

"Ми вдячні мешканцям міста, які відгукнулися на наш заклик і дедалі активніше долучаються до сортування вдома та приносять роздільно зібрані відходи упаковки саме у наші контейнери. Ця європейська модель поведінки стає для них нормою і доводить, що українці легко перейдуть на роздільне збирання, як тільки з’явиться відповідна інфраструктура і відповідне законодавство в усій Україні”, - повідомив голова УКРПЕК, Володимир Слабий.

Ключовими донорами проекту стали 5 найбільших компаній-виробників упаковки та товарів в упаковці, а саме компанії Coca-Cola Beverages Ukraine, PepsiCo Ukraine, TetraPak, Elopak, Can Pack, які спільно фінансують діяльність проекту у Вишгороді, з метою наочно продемонструвати, що принцип РВВ справді працює і може бути успішно впроваджений по всій Україні.

Принцип розширеної відповідальності виробника (РВВ) широко застосовується у Європейському Союзі. Україна також взяла на себе зобов’язання впроваджувати таку модель на своїй території, згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

За такого підходу виробники або ж імпортери упаковки й товарів в упаковці несуть юридичну відповідальність за будь-які порушення чи невиконання норм збору, фінансову - яка передбачає оплату збору та переробки, фізичну - власне, за організацію всіх процесів, і, звісно, інформаційну - за повне та достовірне інформування населення.

Проте, відповідне законодавство і досі знаходиться у процесі розробки. А відтак п’ять компаній добровільно взяли на себе зобов’язання протягом п’яти років фінансувати цей сміливий експеримент, щоб до моменту впровадження РВВ в Україні, мати відповідний досвід, напрацювання та аргументи на користь ефективної конфігурації майбутніх організацій розширеної відповідальності виробника.

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Автор: УНІАН