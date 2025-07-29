Горобці насправді є потужною зброєю проти сарани, яка пожвавилась останнім часом, та інших шкідників сільського господарства.

Насправді горобці знищують величезну кількість комах, особливо під час вигодування пташенят. Але в українських містах помітно зменшилась кількість цих птахів.

Як розповів "Телеграфу" орнітолог і завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин, у зменшенні кількості горобців у містах немає нічого дивного, адже коливання чисельності цих птахів — звичайне природне явище.

Чисельність горобців може дуже коливатися з різних причин, наприклад, сувора зима скорочує їхню кількість втричі, а потім протягом кількох років популяція відновлюється.

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"Це нормальна і стабільна ситуація", - запевнив орнітолог.

Костюшин зазначив, що в Україні немає системного моніторингу біорізноманіття, тому точних даних про чисельність птахів не існує.

Фахівець додав, що горобці відіграють ключову роль у боротьбі зі шкідниками. Він навів приклад, що один птах за день може з'їсти до 400 гусениць або кілька десятків дорослих комах.

Науковець додав, що особливо активно вони полюють під час розмноження - в цей період до 80% їхнього раціону становлять комахи-шкідники.

Він деталізував, що існує кілька видів горобців, які живуть у різних умовах - одні краще адаптовані до міського середовища, інші віддають перевагу сільській місцевості.

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Раніше орнітолог пояснив, чому не треба рятувати травмованих лелеченят. Фахівець розповідав, що час, коли пташенята починають літати є найнебезпечнішим для них і розповів чому.

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