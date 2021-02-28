Червонокнижні чоботарі вперше так рано з'явилися в нацпарку «Тузловські лимани».

Сьогодні національний природний парк «Тузловські лимани» (Одеська обл.) відвідали рідкісні птахи - чоботарі (шилоклювки).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив відомий еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русев.

За його словами, в останній день зими в заповідник прилетіли рідкісні і дуже красиві птахи - чоботарі.

«Вони з'явилися раптово і полетіли над кордоном «Тузловська Амазонія», на мілководді в пошуках їжі. Цих дивовижних птахів так рано - наприкінці зими, на Тузловських лиманах, я бачу вперше. Минулого року вони прилетіли до нас на тиждень пізніше...», - повідомив Русєв.

Він також розмістив у соціальних мережах відповідне фото.

Чоботар: що це за птах

Назву «шилоклювка» (швець, чоботар, шилоноска, саблеклюв) птах отримав через незвичайної форми дзьоба. Він довгий, тонкий, загнутий догори і схожий на шило. Довжина птаха становить 40-45 см, розмах крил буває до 77 см.

Шилоклювки швидко бігають, добре літають, плавають, можуть пірнати, як качки-нирки.

Шилоклювку внесено до Червоної книги України.

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Автор: Лариса Козова