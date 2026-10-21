У Франції над авіаносцем 'Шарль де Голль' помітили чужі дрони

Інциденти з дронами в Європі тривають.

На початку жовтня над військовими об’єктами у Франції пролетіли невідомі безпілотники. Як пише Politico, у середу, 21 жовтня, про це повідомило французьке військово-морське відомство.

З 5 по 16 жовтня у Франції проходили масштабні навчання збройних сил. При цьому "у безполітній зоні, поблизу та над військовими об’єктами, було виявлено несанкціоновані безпілотники", заявили у військово-морському флоті. Зазначається, що у координації з внутрішніми силами безпеки проти безпілотників були вжиті "заплановані заходи безпеки".

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що безпілотники були помічені в районі Тулона. У цьому місті на південному сході Франції розташована одна з найбільших військово-морських баз країни, на якій базується авіаносець "Шарль де Голль", а також ударні підводні човни.

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Безпілотники літали вночі над військово-морською базою, об’єктом Головного управління озброєнь у Тулоні та 54-м артилерійським полком у Йері. Військово-морський флот заявив, що важлива інфраструктура не перебуває під загрозою. Військові навчання під назвою "Тіфон" були спрямовані саме на відпрацювання дій у разі виявлення безпілотників.

Видання зазначило, що європейські країни, зокрема Данія, Німеччина та Франція, дедалі частіше помічають підозрілі безпілотники поблизу військових об’єктів та підприємств оборонної промисловості. Деякі інциденти приписують Росії, оскільки Москва посилює свої гібридні атаки проти європейських країн.

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Нагадаємо, що 4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" виявили безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними експертів, вибуху не сталося лише через несправність детонатора. Диверсію, ймовірно, координувала безпосередньо російська військова розвідка.

Додамо, що в жовтні в Польщі припинили розслідування масованої атаки російських безпілотників, що сталася в ніч на 10 вересня 2025 року. Розслідування було припинено через невстановлення особи винного. Більшість матеріалів справи, включаючи обґрунтування рішення, засекречені.

При цьому в Данії повідомили, що РФ змінює тактику. Заявляється, що Росія розпочала диверсійні операції проти данських оборонних компаній, які постачають продукцію в Україну.

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