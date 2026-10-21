Чоловік завірив у нотаріуса заяву про відмову від участі у війні: що вирішив суд

Чоловік намагався зняти із себе статус військовозобов'язаного через заяву, завірену у нотаріуса.

Українці намагаються вигадувати хитрі способи уникнути мобілізації, не вдаючись до очевидного криміналу. Однак обійти букву закону хитрунам усе одно не вдається.

Як пише видання sud.ua, днями апеляційний адміністративний суд підтвердив законність дій ТЦК щодо чоловіка, який відмовлявся від мобілізації, посилаючись на довідку, яку він сам вигадав і зареєстрував у нотаріуса.

Повідомляється, що чоловік склав у присутності приватного нотаріуса документ під назвою: "Сповіщення про правосуб’єктність про відсутність правового статусу "військовозобов’язаний" та про неможливість прийняття участі у бойових діях". Документ він надіслав керівнику районного ТЦК та СП.

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У грудні 2025 року чоловікові сформували електронну повістку з вимогою прибути до ТЦК 13 січня 2026 року для уточнення даних. Позивач підтвердив, що отримав її 30 грудня, однак за викликом не з’явився. Після цього ТЦК зафіксував порушення правил військового обліку та звернувся до Національної поліції щодо його доставлення для складання адміністративного протоколу.

Суд відхилив аргументи про те, що нотаріально засвідчений документ змінює правовий статус чоловіка. Судді дійшли висновку, що "сповіщення про правосуб’єктність" не надає права на відстрочку від призову під час мобілізації та не є підставою для виключення позивача з реєстру військовозобов’язаних.

При цьому суд все ж окремо перевірив законність оформлення самої електронної повістки і не виявив жодних порушень у цьому питанні з боку ТЦК.

Колегія суддів наголосила, що підстави для відстрочки та виключення з військового обліку визначаються законодавством, а не особистими заявами. Відповідно, нотаріальне засвідчення підпису саме по собі не припиняє військового обов’язку.

У підсумку апеляційний суд залишив скаргу чоловіка без задоволення.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, Мирослав Кувалдін, фронтмен гурту The VYO і військовослужбовець ЗСУ, заявив, що цивільні часто не усвідомлюють: військові є такими ж звичайними людьми, а війна може торкнутися кожного. Він порівняв службу в армії з чернечим послухом, наголосивши на дисципліні, відповідальності та готовності підкорятися наказам заради спільної мети.

Також ми розповідали, що Кіровоградський окружний адмінсуд підтримав ТЦК та залишив чинною відмову у відстрочці чоловіку, який виховує трьох дітей у багатодітній сім’ї, але є біологічним батьком лише однієї з них.

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