Низка супермаркетів у Києві працюватимуть вночі: торговельні мережі розкрили деталі

В магазинах можна буде не тільки придбати продукти, а й погрітися та зарядити гаджети.

Деякі магазини великих торговельних мереж будуть працювати цілодобово в найближчі дні в Деснянському районі столиці. Відвідувачі зможуть зробити закупи, зігрітися та зарядити електронні пристрої, повідомили пресслужби мереж у відповідь на запит УНІАН.

Два супермаркети "Сільпо" у Києві тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи за адресами:

вул. Оноре де Бальзака, 91/29а;

вул. Миколи Закревського, 61/2.

"Мережа змінила графіки роботи цих супермаркетів. Тепер тут можна підзарядити гаджети, скористатися Wi-Fi, придбати усе необхідне або просто зігрітися у будь-який час доби", – кажуть УНІАН в прес-службі "Сільпо".

Цілодобово працюватимуть шість магазинів мережі АТБ за адресами:

пр-т Лісовий, 4;

вул. Каштанова, 7;

пр-т Червоної Калини, 60/10;

пр-т Червоної Калини, 89б;

вул. Оноре де Бальзака, 62;

вул. Миколи Лаврухіна, 9.

"Всі інші магазини поки працюють за звичними графіками, закривати жоден не збираємося, дефіциту товарів не маємо", – кажуть УНІАН в прес-службі АТБ.

Як повідомляє Деснянська райдержадміністрація, також цілодобово будуть працювати магазини Varus на проспекті Червоної Калини, 44а та Novus на Червоної Калини, 85.

Водночас мережа "Еко маркет" перебуває на етапі опрацювання питання переходу окремих магазинів на цілодобовий формат роботи. Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора з управління торговельною мережею Денис Погорєлов.

"Такі рішення ухвалюватимуться індивідуально, в залежності від локації та операційних можливостей. З урахуванням безпекової ситуації, технічних можливостей конкретних магазинів та потреб громад. На цьому етапі говорити про точну кількість магазинів і додаткові витрати зарано", – коментує Погорєлов.

Представник мережі зазначає, що витрати магазинів під час блекаутів суттєво зростають через постійну роботу на генераторах.

"Вартість отримання 1 кВт електроенергії від генератора у кілька разів вища, ніж при стандартному електропостачанні. До цього додаються витрати на пальне, технічне обслуговування та додаткове навантаження на інфраструктуру", – пояснює представник мережі.

Водночас у торговельній мережі поки немає планів перекладати витрати на покупців.

"На сьогодні ми не розглядаємо запровадження окремої додаткової оплати для покупців за роботу магазинів на генераторах. Кардинальних змін в асортименті ми також не робили", – повідомляє Погорєлов.

Напередодні Міністерство економіки звернулося до торговельних мереж із закликом забезпечити цілодобову роботу окремих своїх магазинів в Деснянському районі Києва, де нараз ситуація з електропостачанням залишається вкрай важкою.

