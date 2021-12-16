Ситуацію з перевиробництвом загострює скорочення споживання в період новорічних свят.

У зв'язку із загрозою масового перевиробництва молока, уряд Японії не виключає, що молоко доведеться утилізувати.

Очікується, що вперше з 2006 року Японії доведеться зливати молоко в каналізацію. Про це повідомляє Japantimes.

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Як пише видання, ситуацію з перевиробництвом загострює скорочення споживання в період новорічних свят.

"Є побоювання, що баланс попиту і пропозиції буде ослаблений більше, ніж зазвичай, що призведе до перевиробництва молока", - заявив міністр сільського господарства Генджіро Канеко.

За даними Міністерства сільського господарства, кількість виробленого молока з квітня по жовтень 2021 року зросла на 2,6% у порівнянні з минулим роком.

Промислові групи також заявляють про те, що попит на молоко в шкільних їдальнях під час зимових канікул знизиться.

Японська молочна асоціація, яка складається переважно з молочних груп по всій країні, оцінює, що кількість надлишкового молока досягне до кінця року приблизно 5 тис. т.

Ціни на молоко в Україні:

За січень-жовтень 2021 року в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За статистикою, виробництво яєць за звітний період скоротилося на 14%, молока на 6%, м'яса на 2%, вовни на 6%.

У 2021 році ціни на молоко-сировину в Україні зросли з 35 євро/100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні.

Станом на 18 листопада 2021 року з початку року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру – більш ніж на 40 грн.

Автор: Олена Коваленко