Активно підвищувати ціни на цибулю фермерам дозволяє вельми високий попит на неї.

Наразі більшість українських фермерів готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, активно підвищувати ціни на цибулю фермерам дозволяє вельми високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній і роздрібних мереж.

При цьому пропозиція цибулі високої якості досить обмежена, що пов’язано з несприятливими погодними умовами, а також зі стримуванням продажів такої продукції самими виробниками.

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Експерти зазначають, що ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.

Водночас ключові гравці ринку це подорожчання вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою.

Український ринок цибулі

Експерти зазначають, що в серпні проти липня вартість цибулі впала на 50%.

Згідно з даними аналітиків, закупівельна вартість цибулі в другій половині серпня складала 7-12 грн/кг.

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