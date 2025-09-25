Ціни на цибулю пішли вниз: скільки зараз коштує кілограм в Україні

Пропозиція овоча на ринку істотно збільшилася, що тисне на ціни.

Ціни в Україні на ріпчасту цибулю вже впали до 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною зниження цін називають початок збирання пізніх сортів цибулі в північних і західних областях України. Це призвело до суттєвого збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Аналітики зазначають, що виробники продають в першу чергу той товар, який не підлягає тривалому зберіганню через якість. Водночас фермери констатують істотне скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні, що пов’язано з несприятливими погодними умовами.

З урахуванням чергового зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю, цей товар в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж в кінці вересня 2024 року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Varus цибуля ріпчаста вагова коштує 8,9 грн/кг.

При цьому в АТБ її можна купити за ціною 9,89 грн/кг.

В Novus цибулю продають по 8,99 грн/кг.

