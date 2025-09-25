Ціни на огірки в Україні набирають обертів: скільки тепер коштує кілограм

Продукція українських тепличних комбінатів дорожчає третій тиждень поспіль.

Тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж великими партіями по 30-50 грн/кг. Це в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На динаміку цін на ринку огірків впливають відразу декілька факторів. Головним чином, до подальшого зростання призводить загальне скорочення пропозиції тепличних овочів, в той час як попит у цьому сегменті залишається на досить високому рівні.

Поставки тепличної продукції значно знизилися через похмуру і прохолодну погоду в Україні протягом останнього тижня, а грунтовий огірок на сьогоднішній день у продаж вже практично не надходить. Таким чином, пропозиція на ринку досить обмежена.

Відео дня

Наразі малоймовірно, що нестачу місцевої продукції компенсують за рахунок імпортного огірка. Тож здорожчання прогнозують і в подальшому, враховуючи підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж на дану продукцію.

Варто зазначити, що, попри чергове подорожчання, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні все ще реалізуються в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Тепличні огірки в Novus зараз продають по 39,99 грн/кг.

В Varus ціна на огірок тепличний ваговий за тиждень не змінилася і становить 49,9 грн/кг.

Огірок в АТБ продають за ціною 37,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Серед овочів тепличні огірки стали скоріше виключенням з загального правила. Гуртові ціни на більшість овочів за останній тиждень знизилися. Це стосується капусти, буряку, моркви, зеленої цибулі, кабачків.

Щодо м’ясної продукції, то в Україні до кінця року прогнозують зростання цін на свинину. Це пов’язують із постійним здорожчанням собівартості виробництва. Також велику роль має відіграти і сезонний фактор.

Вас також можуть зацікавити новини: