Євроінтеграція України не зайшла в глухий кут, - єврокомісарка з питань розширення

Кос визнала, що нинішня методологія розширення ЄС була створена для мирних часів.

Україна не перебуває "у глухому куті" на шляху до Європейського Союзу. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення блоку Марта Кос під час спеціальної зустрічі YES, пише "Європейська правда".

Україна просувається до членства в ЄС

"По-перше, Україна не перебуває в глухому куті. Ми інноваційні і дуже часто мислимо нестандартно", - сказала вона.

Також єврокомісарка зазначила, що зараз найбільше питання полягає в тому, коли Україна вступить до ЄС. За її словами, нинішня методологія розширення блоку була створена для мирних часів. Вона підкреслила, що в цій методології не враховується те, що деяким країнам-кандидатам не вистачить часу на проведення всіх необхідних реформ.

"Сьогодні такого часу у нас просто немає. Я люблю повторювати: розширення сьогодні - це набагато більше, ніж просто розширення. Воно досі залишається найуспішнішою зовнішньою політикою Європейського Союзу. Але ми застрягли в минулому, тому що це не було пріоритетом", - підкреслила Кос.

Єврокомісарка додала, що Євросоюз готує новий підхід до цієї методології. За її словами, він би міг дозволити Україні, а також іншим країнам-кандидатам інтегруватися раніше.

Україна не шукає "коротких шляхів"

Крім того, віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Євросоюз потребує України. Він зазначив, що Україна повинна бути здатна захищатися, залишатися суверенною і бути глобальним гравцем.

"Україна не шукає ніяких "коротких шляхів". Ми підходимо до цього надзвичайно серйозно. Можливо, це не виглядає гучно або ефектно – не для красивої картинки, – але це реальна робота. У сфері верховенства права, в боротьбі з корупцією – всі наші інститути функціонують. Питання в тому, щоб підтримувати і вдосконалювати ці досягнення", – підкреслив Качка.

Україна розраховує приєднатися до ЄС вже в 2027 році

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх. За його словами, наша країна розраховує стати частиною блоку вже в 2027 році.

"Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових гарантій безпеки не тільки для нас, але і для всієї Європи. Адже загальна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському вкладу в галузі безпеки, технологій та економіки. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", – сказав Зеленський.

