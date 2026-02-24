США перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході, - WP

Зокрема, за останні дні США розгорнули більше третини свого активного парку літаків E-3G Sentry.

Сполучені Штати Америки перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном. Про це свідчать дані про відстеження польотів та супутникові знімки, проаналізовані газетою The Washington Post.

За даними видання, зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття, з часів війни в Іраку 2003 року. Вашингтон почав нарощувати сили після того, як президент Дональд Трамп пригрозив вдарити по Ірану в разі провалу переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Літаки розміщують поза зоною досяжності більшості іранських ракет у Східній Європі, а не на базах у Перській затоці, зауважив старший аналітик з питань Ірану в Eurasia Group Грегорі Брю. За його словами, так США можуть стратегічно розміщувати матеріали та персонал, не надаючи іранцям "привабливої цілі" для удару.

Переважна більшість літаків, які з'являються в даних про відстеження польотів, є вантажними та дозаправниками. Бойові борти виявити може бути складніше, адже часто вони вимикають дані про своє місцезнаходження.

Ключовим пунктом призначення для літаків США у близькосхідному регіоні стала авіабаза Муваффак Салті в Йорданії. Супутникові знімки зафіксували там понад 60 військових бортів, серед яких і винищувачі F-35. За словами Брю, вони часто використовуються для атак на протиповітряну оборону супротивника, створюючи безпечніший шлях для інших літаків.

Загалом, за останні дні США розгорнули більше третини свого активного парку літаків E-3G Sentry в Європі та на Близькому Сході, згідно з аналізом дослідника Стефана Уоткінса. Зокрема, понад 10 літаків F-22A Raptor було зафіксовано на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії.

"Десятки інших літаків, включаючи ті, що використовуються для електронної війни, знаходяться на авіаносці USS Abraham Lincoln, який з початку лютого стоїть біля узбережжя Оману, і на авіаносці USS Gerald R. Ford, що плаває поблизу Криту", – додає видання.

США та Іран: інші новини

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може нести серйозні ризики для Сполучених Штатів Америки. Йдеться в тому числі про імовірність втягування країни в затяжний конфлікт.

Раніше Reuters писало, що Іран готовий піти на нові поступки задля уникнення удару США. В обмін на це Тегеран хоче скасування санкцій і визнання свого права на збагачення урану.

