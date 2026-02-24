В Україні дорожчають курячі яйця: експерт розповів, чи чекати на падіння цін навесні

Зазвичай у травні яйця могли коштувати і вдвічі дешевше, ніж взимку.

Вартість курячих яєць в Україні зросла за вихідні в межах 4,5-9%. Так, десяток яєць С0 подорожчав з 62 до 65 гривень (+4,84%), в той час як категорія С1 додала в ціні більш суттєво – з 55 до 60 гривень (+9,09%). Про це повідомляє сайт Столичного ринку в Києві.

На полицях магазинів курячі яйця "Ясенсвіт" категорії С1 коштують в середньому 82,23 гривні за десяток, йдеться на сайті Мінфін. Середньомісячна ціна на них зросла на 50 копійок. За рік яйця здорожчали на 16 гривень.

Високі ціни на яйця в Україні, які зазвичай опускалися ближче до літа, цього року навряд чи сильно знизяться. Про це розповів у коментарі 24 Каналу вчений-птахівник Олег Катеринич.

"У минулі роки йшлося про те, що з настанням тепла ціна зазвичай падала. Тобто якщо у грудні вартість за одне яйце могла сягати навіть 10 гривень, то ближче до травня-червня – вже орієнтовно 4 гривні. Втім, цього року я не очікую, що такий суттєвий спад ціни можливий", – повідомляє науковець.

Катеринич прогнозує, що деяке зниження вартості курячих яєць все ж відбудеться з настанням теплої погоди.

Ціни на яйця в Україні та світі

У США через перевиробництво після спалаху епідемії пташиного грипу та рекордні закупівлі яєць з-за кордону, цей продукт харчування сильно здешевшав. Рік тому ціна на яйця сягала 220 гривень за десяток. За прогнозами, в цьому році вона впаде до 45 гривень.

В Україні ж до минулої осені яйця додали у вартості за рік більше ніж 80%.

