У Єврокомісії розповіли, на що спершу будуть витрачені кошти з кредиту Україні на €90 млрд

Україна до Великодніх свят має отримати перший оборонний пакет, профінансований з коштів, які будуть передбачені з кредиту, загальний обсяг якого на 2026-2027 роки становитиме 90 млрд євро. Як передає кореспондентка УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на пресконференції у Києві.

За її словами, позика обсягом 90 млрд євро має допомогти Україні таким чином, аби вона набула сили "сталевого дикобраза", непереборного для потенційних загарбників.

Водночас, як відзначила президентка Єврокомісії, цю позику було узгоджено 27 головами держав і урядів на засіданні Європейської Ради у грудні.

"Вони дали слово. Цього слова не можна порушити. Тому, ми надамо кредит тим чи іншим чином", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, першим першочерговим завданням цього кредиту є задоволення найнагальніших оборонних потреб України.

"Це допоможе закуповувати, виробляти, розвивати та забезпечувати передову оборонну техніку для хоробрих українських сил", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона сказала, що кошти будуть спрямовуватимуться на закупівлі та виробництво дронів, ракет і боєприпасів, і відповідна робота над цим вже розпочалася.

"Разом з українськими силами ми визначили перший пакет, пріоритетний пакет. Наша мета – забезпечити його доставлення до Великодня. До його складу входять безпілотники і боєприпаси", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, як повідомила президентка Єврокомісії, паралельно ведеться інтенсивна робота над інтеграцією оборонних галузей України та країн-членів Євросоюзу.

"Ми можемо багато чого навчитися в української оборонної промисловості. Ви можете розраховувати на нас з нашими добре налагодженими структурами в оборонній промисловості. Тому, метою є більша інтеграція. Звичайно, кінцева мета полягає в тому, щоб ваші солдати мали вирішальну перевагу на полі бою для захисту України. І, звичайно, Європейський Союз матиме доступ до цінних передових інновацій, які також можна застосовувати в інших галузях промисловості", - повідомила фон дер Ляєн.

Як відомо, в католицьких країнах Великодень відзначатимуть 5 квітня, в православних – 12 квітня.

У Європарламенті підписали кредит на €90 мільярдів для України - що відомо

Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про підписання кредиту у 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. За її словами, виділені кошти допоможуть Україні підтримати роботу основних державних служб, зберегти міцну оборону України та "захистити спільну безпеку і свободу і закріпити майбутнє України в Європі".

Як писала "Європейська правда", Рада ЄС із загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту. Проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.

