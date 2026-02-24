Він зазначив, що свобода і незалежність не гарантовані, їх треба захищати і виборювати.

Україна не сама, світ стоїть поруч з нею. Про сказав принц Гаррі, герцог Сассекський у зверненні до українців у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він звернувся до тих, хто на передовій, і тих, хто підтримує їх у тилу: "Ваша сила надихає світ. Ваша відвага об'єднує нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас. Будь ласка, знайте, що ви не самі. Світ стоїть поруч з вами, і ми продовжуємо вчитися жити на вашій мужності кожного дня. Залишайтеся сильними, відважними, будьте сповненими надії. Слава Україні!".

Принц Гаррі наголосив, що Україна продемонструвала світові, як виглядає справжня стійкість. Нагадала всім, що свобода і незалежність не гарантовані, їх треба захищати, а коли необхідно, боронити і виборювати.

Відео дня

Нагадав, що минулого року двічі відвідав Україну і був глибоко зворушений мужністю, гідністю та незламним духом українського народу.

"Навіть посеред війни, яка щодня забирає життя мирних жителів та військовослужбовців, життя триває. Я побачив цю силу в Центрі Superhumans під час мого візиту у квітні, у рішучості тих, хто відбудовує свої тіла і своє майбутнє", - сказав принц Гаррі.

Він також зазначив, що побачив стійкість ветеранів Ігор Нескорених, з якими він зустрівся у Ванкувері. "І я побачив це в очах українців у Києві, очах, які несуть і біль, і непохитну надію", - зазначив він.

Зв'язок принца Гаррі з Україною

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі зберігає у робочому кабінеті стенд з шевронами української армії. Зокрема, нарукавні нашивки 3-ї штурмової бригади, обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: