Зеленський та лідери ЄС відповіли на закиди щодо блокування трубопроводу "Дружба".

Президент України наголосив, що відповідальність за пошкодження нафтопроводу "Дружба" лежить на Росії, а не на Україні, і порадив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вести розмову з Москвою. Як передає кореспондент УНІАН, про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росію, бо не Україна є причиною зруйнування нафтопроводу. По друге, це вже не перші руйнування і, я впевнений, не останні, у виконанні росіян", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна має достатньо доказів того, що саме Росія неодноразово атакувала цю інфраструктуру, зокрема супутникові знімки та інші підтвердження від партнерів.

"Тож, хай Орбан поговорить саме з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню чи щось подібне, але не може бути так, щоб Росія щось нищила, а Україна відновлювала", - сказав президент України.

Зеленський підкреслив, що відновлення пошкодженої інфраструктури часто стає небезпечним через повторні атаки.

"Щойно наближається бригада, яка має відремонтувати пошкодження, вони знову повторюють напади, просто щоб вбити людей. Люди страждають від чого? Навіщо тоді відновлювати, заради чого? Щоб втрачати людей? Я вважаю, що це дуже висока ціна", - відмітив Зеленський.

У свою чергу, президент Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що Україна має оцінити, скільки часу знадобиться для відновлення трубопроводу, аби партнери розуміли подальші кроки.

Втім він також відмітив, що навіть у разі проблем із цим маршрутом існують альтернативні варіанти постачання енергоносіїв.

"Існує альтернатива через Адріатичний трубопровід - із Хорватії до Угорщини, Словаччини і Сербії. А також існує ще альтернатива щодо територій, які можна використати. Це не значне питання щодо убезпечення енергопостачання", - сказав Кошта.

Він додав, що звернувся до прем’єр-міністра Угорщини із закликом дотримуватися ухвалених рішень Європейської ради.

"Я написав прем'єр-міністру Орбану, що Угорщина порушує принцип справедливої та відвертої співпраці. І я закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю у впровадженні рішення прийнятого Європейською Радою ще 18 грудня", - сказав президент Європейської Ради.

Як писав УНІАН, Угорщина продовжує на рівні Євросоюзу блокувати рішення, спрямовані на підтримку України. Зокрема, угорська влада поставила під загрозу виділення кредиту Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро. Натомість, Будапешт вимагає відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Крім того, Угорщина виступає проти узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна пропонувала Угорщині врегулювати напруження щодо "Дружби". Проте Будапешт обрав натомість "публічні ультиматуми та шантаж".

24 лютого стало відомо, що Європейська комісія подасть законодавчу пропозицію про поступову заборону імпорту російської нафти через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

