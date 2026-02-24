Більше ніяких актів виконаних робіт: Рада прийняла важливе для бізнесу рішення

За оцінками уряду, це може зекономити бізнесу сумарно 20 млрд грн на рік.

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасовується необхідність підписання актів виконаних робіт для бізнесу. За прийняття законопроєкту №14023 в цілому проголосували 230 народних депутатів.

В пояснювальній записці до документу зазначено, що його мета в зменшенні адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу.

"Під час оформлення акту наданих послуг такі реквізити, як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не обов’язкові за умови, що такий порядок оформлення документів передбачено договором і вартість наданих послуг була оплачена замовником у безготівковій формі", – ідеться в пояснювальній записці.

Передбачається, що такий крок дозволить скоротити час на оформлення та надсилання документації, підвищити ефективність внутрішніх процесів підприємств та адаптувати українські вимоги до сучасної бізнес-практики і цифрових реалій.

У вересні 2025 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла про плани уряду скасувати акти виконаних робіт для полегшення українським компаніям співпраці з європейськими бізнес-партнерами. Вона зазначила, що сумарна економія українського бізнесу за рахунок цієї новації може скласти понад 20 мільярдів гривень на рік.

У липні 2025 року Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу державними органами. Винятком будуть високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль.

Із 5 липня 2025 року було поновлено обов’язкове подання державної статистичної звітності для підприємств, яке було обмежене з початком повномасштабного вторгнення.

