Нацбанк випустив одразу три нові пам’ятні монети: чим вони особливі

Поступово в обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.

Національний банк України ввів в обіг три нові пам’ятні монети, присвячені єдності України та її регіонам.

Як повідомляє пресслужба НБУ, в межах серії "Ми сильні. Ми разом" в обіг уведено три пам’ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам – Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині.

"Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети – мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами", – наголосив, презентуючи нові монети, голова правління НБУ Андрій Пишний.

Як зазначили у пресслужбі регулятора, монети мають номінал 10 гривень. Їхній аверс ідентичний обіговим монетам номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

"Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета", – додали в НБУ.

Регулятор планує поступово ввести в обіг по два мільйони штук кожної з таких пам’ятних монет.

Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики по 25 монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Пам’ятні монети НБУ

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2025 року в межах серії "Ми сильні. Ми разом" в обіг було введено три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.

25 листопада Національний банк випустив нову пам'ятну монету "120 років від дня народження Ніла Хасевича", яка продовжує серію "Видатні особистості України".

За місяць до цього Нацбанк випустив нову обігову пам’ятну монету, яка присвячена Силам безпілотних систем.

