Україна на шляху до ЄС, але про чітку дату вступу не йдеться, - президентка Єврокомісії

В ЄС не встановлюють чіткої дати для вступу України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлена Україною мета вступити до Євросоюзу у 2027 році є виключно українським орієнтиром. Набуття членства вимагає впровадження нелегких реформ, які Україна втілює гарними темпами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

Зокрема, у президентки Єврокомісії запитали, чи існує спосіб, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році.

"На ваше запитання, чи є спосіб для України стати членом Європейського Союзу, відповідь дуже чітка: Так, звичайно. І Україна перебуває на хорошому шляху, щоб стати членом Європейського Союзу", - наголосила фон дер Ляєн.

Важливість впровадження реформ на шляху до членства України в ЄС

Фон дер Ляєн нагадала, що процес набуття членства засновується на заслугах, і саме це має враховуватися.

"Але це також означає, що швидкість залежить від країни-кандидата. І я маю сказати, що Україна вирізняється швидкістю, з якою він виконує необхідні реформи. Це складні реформи, нелегкі реформи", - відзначила фон дер Ляєн.

Разом з тим, вона підкреслила, що "нам потрібно переконати багатьох людей піти на те, щоб модернізувати країну заради блага країни", але, на її переконання, "дуже вражаюче бачити величезний прогрес, якого досягає Україна, незважаючи на ведення війни за своє виживання".

Президентка ЄК заявила, що ніколи не слід забувати про це.

"Звичайно, з мого боку, коли ми говоримо про це, я значною мірою заохочую підтримувати хороший темп, швидкість реформ, бо це, звичайно, веде до "вашого шлюбу" – до вступу до Європейського Союзу. Я впевнена у цьому процесі, тому що ми бачили, наскільки Україна прогресувала", - наголосила фон дер Ляєн.

Євросоюз не встановлює конкретних термінів для вступу України

Також вона відзначила, що дуже добре розуміє, що для України дуже важлива чітка дата для вступу.

"Дата, яку ви встановлюєте – це ваш орієнтир, якого ви хочете досягти. Але ви знаєте, що з нашого боку, дати самі по собі неможливі, але, звичайно, підтримка, яку ви можете отримати, щоб досягти своєї мети, з нашого боку є абсолютно зрозумілою", - пояснила фон дер Ляєн.

Позиція України щодо мети вступу до ЄС

Своєю чергою, як відзначив Зеленський, встановлення чіткої дати вступу України до Євросоюзу у 2027 році є дуже важливим. "Я сподіваюсь, що це здійсненно", - вважає президент України.

Голова держави пояснив, що це важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не міг заблокувати набуття Україною членства в Євросоюзі.

Як повідомив Зеленський, Росія не бажає бачити Україну незалежною державою. Таким чином, за його словами, росіяни не бачать Україну частиною європейської родини.

Водночас, президент України запевнив в готовності держави до прискореного процесу впровадження необхідних реформ для вступу в ЄС.

"Ми готові до прискореного процесу реформ. І ми це робимо", - наголосив Зеленський.

Вступ України до ЄС - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленький відстоює позицію, що набуття Україною членства в Європейському Союзі має стати важливою частиною гарантій безпеки по завершенню російської війни. Він розраховує, що практично приєднання України до ЄС відбудеться у 2027 році.

Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос відзначала, що багато країн-членів Європейського Союзу прагне, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС. Тож, це є не лише бажанням президента України Володимира Зеленського.

