Іран близький до придбання китайських ракет, які становлять загрозу для ВМС США, - Reuters

Експерти вважають, що розгортання цих ракет значно посилить ударні можливості Ірану.

Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю надзвукових протикорабельних крилатих ракет. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, угода щодо закупівлі Іраном китайських ракет CM-302 вже близька до завершення. Проте вони зазначили, що дата поставки ще не узгоджена.

В агентстві нагадали, що китайські ракети CM-302 мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для обходу корабельної оборони, літаючи низько і швидко. Два експерти з озброєнь розповіли журналістам, що їх розгортання значно посилить ударні можливості Ірану і створить загрозу для військово-морських сил США, які розгорнуті в регіоні.

"Якщо Іран отримає надзвукові ракети для атак на кораблі в цьому районі, це повністю змінить ситуацію. Ці ракети дуже важко перехопити", - сказав журналістам старший науковий співробітник по Ірану в ізраїльському аналітичному центрі "Інститут національної безпеки" Денні Цитринович.

Крім того, представник іранського міністерства закордонних справ заявив у розмові з журналістами, що Тегеран має військові та оборонні угоди зі своїми союзниками, і "зараз відповідний час для використання цих угод". У МЗС Китаю ж не підтвердили інформацію про переговори щодо купівлі ракет.

Іран готовий піти на нові поступки, щоб уникнути удару США

Раніше Reuters писало, що Іран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в переговорах з Вашингтоном в обмін на скасування санкцій і визнання свого права на збагачення урану, оскільки прагне запобігти нападу США.

Високопоставлений іранський чиновник розповів журналістам, що після двох раундів переговорів сторони залишаються різко розділеними навіть щодо обсягу і послідовності скасування жорстких санкцій США. Однак, за даними агентства, Іран пропонує нові поступки після завершення переговорів минулого тижня. Відзначається, що тоді позиції сторін здавалися дуже віддаленими і наближалися до військового конфлікту.

