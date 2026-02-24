'На нас чиниться великий тиск': фон дер Ляєн розкрила деталі про 20-й пакет санкцій проти РФ

Урсула фон дер Ляєн впевнена, що схвалення 20-го пакетe санкцій проти РФ, це "питання часу"

Процес узгодження нових санкційних пакетів проти Росії є непростим завданням, але 20-й пакет обмежувальних заходів набуде чинності, розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

Як передає кореспондент УНІАН, вона наголосила, що один з пріоритетів ЄС – підтримувати максимальний тиск на Росію як на агресора. "Наші санкції продовжуватимуть виснажувати доходи Росії та послаблювати її воєнну машину, і ми тісно координуємо свої дії з нашими партнерами з G7 для забезпечення максимального масштабу та впливу", - наголосила фон дер Ляєн.

Як зазначила президент Єврокомісії, ухвалення 20-го пакету санкцій вимагає одностайного рішення від усіх країн-членів ЄС, і не слід очікувати якихось змін у процесі узгодження рішень. Утім, за її словами, Євросоюз раніше успішно схвалив попередні дев’ятнадцять пакетів санкцій. Узгодження жодного з цих пакетів не було легким.

Відео дня

"Нам довелося домовлятися щодо кожного пакету. Але з досвіду, коли ми ухвалили 19 пакетів санкцій, я впевнена, що ми також ухвалимо 20-й пакет. Це питання часу. І звісно, ви маєте рацію. Це має бути зроблено якомога швидше. Але оскільки всі ми маємо однакову мету – зменшити доходи для Росії та виснажити її військовий бюджет, на нас чиниться великий тиск, і це цілком справедливо, щоб ми могли досягти результатів якомога швидше", - заявила фон дер Ляєн.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на те, що 20-й пакет санкцій проти Росії буде "сильним та ефективним". "Його потрібно прийняти якнайшвидше І, звичайно, є багато різних викликів, але ми розраховуємо на це. І це та форма "дипломатії", яку розуміє Росія", - відзначив Зеленський.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європейському Союзі мали намір до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ схвалити 20-й пакет санкцій. Водночас, через позицію Угорщини консенсусу щодо нових санкцій не було досягнуто.

Крім того, ми також розповідали, що Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії. Лондон оголосив про майже 300 нових санкцій, спрямованих проти ключових джерел доходів Росії від енергетики, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військового обладнання, яке використовується у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: