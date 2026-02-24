Фіцо хочуть затягати по судах через Україну: у чому його звинувачують

За словами словацького депутата Кароля Галека, Фіцо відкриває новий фронт проти України.

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" має намір подати кримінальну скаргу до прокуратури країни через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні постачання електроенергії Україні. Про це повідомляє видання Dennik N.

Як зазначив під час пресконференції біля будівлі Генпрокуратури Словаччини очільник партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грьолінг, у скарзі Фіцо закидають зловживання повноваженнями державного діяча, державну зраду, нелюдяність, терористичний акт та порушення обов'язків при управлінні чужим майном.

Депутат Кароль Галек додав, що словацький прем'єр відкриває новий фронт проти України на боці Володимира Путіна. За словами політика, "внаслідок припинення постачання аварійної електроенергії до України може статися так, що в лікарні, де будуть оперувати поранених після російського нападу, не буде світла".

Погрози Словаччини та Угорщини: що передувало

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок атаки 27 січня транзит російської нафти нафтопроводом Дружба було припинено.

Втім Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні постачання саме Україну. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто стверджує, що "Україна шантажує Угорщину" та нібито "зупинила" транзит нафти нафтопроводом "у координації з Брюсселем та угорською опозицією" для того, щоб "створити перебої з постачанням і підняти ціни на пальне перед виборами".

Сійярто додав, що офіційний Будапешт блокуватиме кредит ЄС на 90 млрд євро для України, доки не відновиться транзит нафти через нафтопровід Дружба.

Зі свого боку, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна зупинить екстрені поставки електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

