За словами очільника "НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, з початку 2026 року РФ понад 20 разів атакувала об’єкти групи.

Росія впродовж усієї доби 24 лютого атакує дронами об’єкт газовидобутку НАК "Нафтогаз України" на Харківщині, повідомив у Facebook голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок атаки об’єкт зупинив роботу.

"Атака триває. Зафіксовано пошкодження. Роботу обʼєкту зупинено",- проінформував Сергій Корецький.

Відео дня

Він додав, що одразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів.

За словами Сергія Корецького, тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти НАК "Нафтогаз України".

Удари РФ по енергетиці України

Це вже не далеко не перша атака РФ по газовидобутку на Полтавщині. Як повідомляв УНІАН, 20 лютого стало відомо про дронову атаку на об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, на атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа.

Не забуває ворог і про інші галузі вітчизняної енергетики. Зокрема 22 лютого РФ масовано атакувала ракетами та дронами Київ та область. Однією з головних цілей традиційно була електроенергетика.

Втім, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що ворогу не вдалося досягти тієї мети, яку він перед собою ставив, масово обстрілюючи об’єкти енергосистеми України взимку, зокрема і під час атак 22 та 23 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: