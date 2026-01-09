Інфляція сповільнилася у 2025 році: як змінилися ціни на продукти

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали за рік на 10,2%. Натомість взуття та одяг подешевшали.

Інфляція на споживчому ринку в грудні 2025 року, порівняно із листопадом, становила 0,2%, а у річному вимірі, порівняно із груднем 2024 року, – 8%.

Про це повідомила Державна служба статистики. За місяць на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 0,7-5,6% зросли ціни на яйця, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, соняшникову олію, сало, овочі, яловичину, молоко. Водночас на 0,2-4,1% знизилися ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 4,4%, одяг – на 3,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.

Щодо зміни цін за рік, то продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в цілому на 10,2%. Найбільше – на 21% - зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти. Також серед лідерів подорожчання соняшникова олія (+17,3%), риба та продукти з риби (+16,6%), безалкогольні напої (+15,6%) та фрукти (+15,2%). Подешевшали, порівняно з груднем 2024 року, овочі (-29,%) та цукор (-9,7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік стали дорожчими на 17,3%. Одяг і взуття подешевшали на 6,1%.

Послуги охорони здоров’я подорожчали на 6%, освіти – на 14,4%, ресторанів та готелів – на 13,5%. Зв’язок став дорожчим на 12%, а ціни на транспорт за рік зросли на 6,1%.

Інфляція в Україні

Споживча інфляція в листопаді сповільнилася до 9,3% (з 10,9% у жовтні), оновивши мінімум від початку року. Тоді, порівняно з листопадом 2024 року, продукти харчування в цілому подорожчали на 12,1%.

Більшість українських компаній у 2025 році підвищували зарплати співробітникам, однак зростання переважно було помірним і часто не перекривало інфляцію. Водночас значна частина працівників заявляє, що їхні доходи фактично не змінилися або навіть зменшилися.

