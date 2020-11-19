Баклажани з початку тижня стали дешевше на 35%.

Іспанські фермери зіткнулися в різким падінням закупівельних цін на овочі.

Про це повідомляє FreshPlaza.

Читайте такожВ Іспанії дощі знищили урожай цитрусових на десятки мільйонів євро (фото)

Станом на 18 листопада 2020 року огірки продавалися в середньому по 0,16 євро за кг. Фактично, лише за три дні ціна впала на 48%.

Що стосується цукіні, то ціна впала на 31% і зараз становить менш як 0,30 євро за кг. Цього місяця ціна впала на 46%, що на 57% нижче, ніж минулого року.

Баклажани з початку тижня стали дешевше на 35%, і тепер продаються менш ніж за 0,30 євро, що на 19% нижче торішньої ціни. Ціна на прості томати в середньому становить близько 0,14 євро за кг.

Асоціація організацій виробників фруктів і овочів COEXPHAL-APROA на прес-конференції оголосила про вилучення з ринку огірків та іншої плодоовочевої продукції.

"Ми радимо всім нашим співробітникам відмовлятися від 5-10% їх продукції комерційної якості, щоб скоротити поточні поставки", — сказав Хуан Антоніо Гонсалес, президент COEXPHAL.

Асоціація просить адміністрації забезпечити "захист європейських фруктових і овочевих продуктів від неконтрольованого ввезення продуктів з третіх країн з явним порушенням конкурентних положень, а також припинення незаконних дій, таких як шахрайське перемаркування продуктів з третіх країн".

Знищений урожай цитрусових

Станом на 13 листопада 2020 року в Іспанії дощі знищили урожай цитрусових на десятки мільйонів євро. Сильні дощі завдали значної шкоди іспанському регіону Валенсія. З урахуванням втрат врожаю, додаткових витрат на порятунок дерев і ремонт пошкодженої інфраструктури, загальна сума збитків оцінюється в 62 млн євро.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН