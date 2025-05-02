Місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу томати в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Цього тижня на внутрішньому ринку нашої країни стрімко знижуються ціни на тепличні помідори. Про це повідомляють фахівці спеціалізованого порталу EastFruit.

Зараз тепличні комбінати пропонують до продажу овоч не дорожче 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти пов’язують це із зростанням вибірки у тепличних господарствах України. У свою чергу, попит у цьому сегменті знаходиться на доволі низькому рівні. На додачу до всього цього експерти фіксують стабільні поставки томатів із зовнішнього ринку, що також впливає на формування цін.

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Спеціалісти припускають подальше зниження вартості місцевого томату. Якщо поточні темпи збуту не зміняться, виробники будуть змушені ще більше поступатися в ціні, щоб не допустити скупчення нереалізованої продукції на складах.

Зазначимо також, що ціни на тепличні томати в українських господарствах зараз у середньому все одно на 15% вищі, ніж в аналогічний період 2024 року.

Ціни на овочі в Україні – динаміка

Раніше УНІАН повідомив, що в Україні фіксують здешевлення білокачанної капусти. Експерти пов'язують таку динаміку із тим, що якість капусти в господарствах стрімко погіршується, а попит на овоч залишається на відносно низькому рівні.

Нагадаємо також, що минулого тижня УНІАН повідомив про різке зростання цін на моркву. Це пояснювали досить високим попитом та обмеженою пропозицією.

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