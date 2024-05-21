Ранню цибулю почали завозити з країн Центральної Азії.

В Україні почали знижуватися ціни в сегменті якісної цибулі, оскільки з минулого тижня в Україну почали надходити оптові партії нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану, повідомляють аналітики EastFruit.

"За інформацією учасників ринку, українські виробники, яким вдалося зберегти запаси цибулі врожаю 2023 року, як і раніше, намагалися минулого тижня підвищувати відпускні ціни. З огляду на дефіцит цибулі, це їм вдавалося аж до четверга. Однак ближче до вихідних ситуація почала змінюватися і ціни на якісну цибулю помітно "просіли", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на найбільшому регіональному торговому майданчику EF Trade Platform, цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг (50-70 центів США) порівняно з 25-30 грн/кг (64-75 центів США) тижнем раніше.

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За словами аналітиків, з огляду на надлишок цибулі на ринку Узбекистану та інших країн Центральної Азії, поставки продукції на ринок України з цих країн будуть вигідними, навіть якщо ціни на ринку України продовжать знижуватися.

"Відповідно, саме цю тенденцію, найімовірніше, ми й побачимо на ринку України найближчими тижнями", – прогнозують аналітики.

Ціни на овочі в Україні

13 травня стало відомо, що ціни на овочі різко пішли вгору. Але ця тенденція стосується тільки овочів старого врожаю. Овочі нового врожаю продовжували дешевшати.

Станом на 17 травня тепличні комбінати України продавали огірок по 20-60 грн/кг, що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

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