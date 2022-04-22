У Мінагрополітики зазначили, що ціни в березні підскочили через зруйновану логістику.

Зростання цін на продукти в Україні в березні поточного року прискорилося на тлі війни. Ціни зросли через вартість енергоносіїв та розірвану логістику, а не відсутність продуктів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства агрополітики та продовольства Україна.

"Найбільше зростання цін на продукти відбулося ще минулого року – тоді це було пов'язано, перш за все, з істотним стрибком цін на енергоносії. Певне підвищення цін у березні цього року обумовлено, перш за все, подорожчанням логістики, адже через військові дії було розірвано багато ланцюгів постачання. Зараз ціни на енергоресурси більш-менш стабільні. Логістичні ланцюги відновлені. Дефіциту сировини немає. Тому за відсутності інших форс-мажорних факторів і без впливу активної фази війни ми не бачимо підстав для зростання цін. Навпаки, на певні сезонні продукти вони знизяться", - запевнив перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.

У відомстві уточнили, що Україні навіть в умовах війни не загрожує дефіцит продуктів.

"Ми повністю забезпечені для своїх внутрішніх потреб молоком і молокопродуктами, зерновими, зернобобовими і рослинними, яйцями, м'ясом і м'ясопродуктами", - зазначив чиновник.

Минулого року завдяки власного виробництва Україна задовольняла потребу внутрішнього ринку:

молоко та молокопродукти-99,1%;

м'ясо та м'ясопродукти - 110,1%;

зерно-323,3 %;

яйця - 125%;

плоди, ягоди і виноград-75,9%;

овочі-104,6%.

Що стосується масла, то українці споживають лише 7% від загального виробництва.

Зростання цін в Україні:

В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи, зокрема гречка подорожчала більш ніж на 8 гривень.

Станом на 18 квітня 2022 року в Україні злетіла вартість борщу.

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