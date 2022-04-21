На даний момент картопля в Україні вже коштує в середньому на 28% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 4-8 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

За словами експертів, головною причиною зниження цін на внутрішньому ринку стало збільшення пропозиції імпортної картоплі, яка надходить у продаж фактично за такою ж ціною, як і місцева продукція.

"На сьогоднішній день пропозиція якісної картоплі в українських господарствах продовжує стрімко скорочуватися, і, як правило, ціни на дану продукцію повинні починати підвищуватися. Але на даний момент на українському ринку спостерігається досить об'ємна пропозиція імпортної картоплі, зокрема, виробництва Польща", - підкреслили аналітики.

За їх словами, на даний момент картопля в Україні вже коштує в середньому на 28% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, ключові гравці ринку не виключають, що відпускні ціни в даному сегменті продовжать знижуватися і далі.

"Враховуючи, що в минулому сезоні польські виробники зібрали досить непоганий урожай картоплі і протягом усього сезону ціни на цю продукцію в Польщі залишалися на досить низькому рівні, то на сьогоднішній день більшість польських виробників вважають за доцільне продавати картоплю саме на український ринок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Українські виробники змушені знижувати ціну на цибулю через збільшення поставок цієї продукції з Польщі та Нідерландів.