Деякі позиції дивують високими цінами.

Деякі овочі та фрукти в Україні минулого тижня дорожчали. Зокрема, різко підскочили ціни на буряк.

Аналітики EastFruit зазначили, що овоч підскочив із 16-17 гривень за кілограм до 17-20. При цьому продовжилося зростання цін на огірок - з 95-150 до 100-160 грн/кг, а також дорожчав солодкий перець - верхня цінова межа піднялася з 185 до 205 гривень.

Також дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася цвітна капуста. Ціни піднялися з 115-120 до 140-145 грн/кг. Крім цього, подорожчав гарбуз - з 25-30 до 30-40 грн/кг.

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Минулого тижня в Україні почала дешевшати морква - нижня цінова межа знизилася з 28 до 26 гривень за кілограм. Водночас ціни на томат пішли вниз - нижня цінова межа впала з 90 до 85 грн/кг.

У сегменті зелені подешевшав салат зі 150-180 до 80-150 гривень за кілограм.

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням деяких позицій. Зросли ціни на банан - з 65-70 до 70-75 грн/кг. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавався мандарин. Ціни підскочили з 70-130 до 75-135 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що в Україні зростає інфляція, і цей процес триватиме.

За його словами, на ціни вливають обстріли української енергосистеми, бо вони призводять до зростання витрат на енергоресурси, що лягає в собівартість продукції, а також поганий врожай минулого року і залежність від імпорту.

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