Здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін.

У червні ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1% – це найменший рівень зростання з початку року, однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін.

Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, зазначивши при цьому, що у перші три місяці 2023 року рівень збільшення цін на харчові продукти складав 1,4-2,3%, у квітні – 0,3%, а у травні – 0,9%.

За словами експерта, гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок здешевлення яєць (на 4,1% відносно травня), олії соняшникової (2,4%), фруктів (2,2%) хліба і хлібопродуктів (0,6%), молока і сирів (0,5%) та масла (0,1%).

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Водночас збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор.

"Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва", – підсумував експерт.

Ціни під час війни

До початку повномасштабного вторгнення Росії в січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) становила близько 35 грн. Після початку війни вартість яєць перевищувала 70 гривень за десяток.

13 червня 2023 рку в ООН заявили, що після підриву окупантами Каховської ГЕС ціни на продукти обов’язково зростуть. В ООН переконані, що майже неминучі величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю.

14 липня стало відомо про те, що в Україні можуть підвищитись ціни на алкоголь.

12 липня 2023 року експерти прогнозували, що яйця будуть коштувати майже по 250 гривень за лоток.

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