Здорожчання яєць буде пов'язано з сезонним зростанням цін на корми, а також з можливим відновленням масових відключень електроенергії

В четвертому кварталі цього року вартість яєць може знов скласти 70-75 гривень за десяток.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Факторами росту цін на яйця експерт вважає зростання вартості кормів, вітамінів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, електроенергії, палива, збільшення логістичних витрат.

За його словами, через повномасштабну війну Україна втратила приблизно 20% виробництва яєць, оскільки частина підприємств припинила або скоротила свою роботу або ж їх було знищено окупантами. І це призвело до певного дефіциту яєць та їхнього здорожчання торік.

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"В 2022 році в середньому ціни на яйця зросли в 2,3 рази. З початку 2023 року спостерігається стабілізація вартості яєць. В квітні-травні відбувалося зниження цін. Це пояснюється відновленням поголів'я курей-несучок. Також влітку зростає виробництво яєць в підсобних селянських господарствах. Крім того, припинилися масові відключення електроенергії від яких потерпала галузь", – зазначив Хмелевський.

На його думку, найближчим часом суттєвого зростання цін на яйця не очікується, проте восени може відбутися чергова хвиля цінового росту.

"Це буде пов'язано з сезонним зростанням цін на корми, а також з можливим відновленням масових відключень електроенергії. В зимовий період також зростає вартість енергоносіїв та електроенергії та знижується виробництво яєць. Тому, швидше за все, в четвертому кварталі поточного року ми побачимо повернення цін на яйця на рівень 70-75 гривень за десяток", – прогнозує експерт.

Ціни на яйця під час війни

До початку повномасштабного вторгнення Росії в січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) становила близько 35 грн. Після початку війни вартість яєць перевищувала 70 гривень за десяток.

10 травня 2022 року Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні.

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

У травні 2023 року споживчі ціни на яйця зменшилися проти квітня на 22,7%, а проти грудня попереднього року – на 28,1%.

В грудні 2022 року в Україні почали падати оптові ціни на яйця.

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