Стрибок цін спричинила висока собівартість виробництва молока через неврожай кормових культур.

Молочна продукція в Україні з Вересня 2020 року і по теперішній час перебуває на піку своєї вартості, і ця тенденція триватиме щонайменше весь перший квартал 2021 року.

Читайте такожУкраїна цього року подвоїла імпорт чорної ікри-експертиПро це повідомили в Асоціації тваринників України.

Згідно з повідомленням, це викликано низкою факторів, серед яких головним є неврожай культур, що входять в раціон корів: кукурудзи (як зерна, так і зеленої маси), люцерни, зернових, соняшнику та сої.

"Основним критерієм для формування ціни на молоко є його собівартість, а вона з початку осені значно зросла. Підвищення ж собівартості виробництва виникло з двох головних причин. По-перше, це низька якість об'ємистих кормів через нинішній неврожай на силосні культури майже по всій Україні. По-друге, подорожчали зернові та протеїнові інгредієнти (соя, Соняшник), через той же неврожай", - наводяться в повідомленні слова технолога з годівлі ВРХ Асоціації тваринників України та компанії AVA Group Ольги Лози.

За її словами, як наслідок, виробники не згодні реалізовувати сировину за старими цінами, і ця тенденція триватиме мінімум весь перший квартал 2021 року, доки корів годують силосом, заготовленим з осені, які мають відносно низьку поживну цінність.

"З іншого боку, можливе коливання вартості білково-протеїнової групи (Зернові, соя і соняшник), однак навесні буде відчуватися дефіцит цієї сировини, що може спровокувати новий пік їх вартості. Тож очікувати падіння цін на молочку поки не варто", - сказала Лоза.

Що цьому передувало

За даними Асоціації тваринників України, високі ціни на курячі яйця, які спостерігалися в грудні 2020 року через подорожчання кормової сировини, залишаться на тому ж рівні або навіть зростуть на початку 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій