Ціни на цукор впали до п'ятирічного мінімуму через препарати для схуднення, - FT

Солодкий пісок знецінюється через зниження попиту.

Світові ціни на цукор впали до найнижчого рівня за останні п'ять років. Ф'ючерси на сирий тростинний цукор у Нью-Йорку в середу коштували менше 14 центів за фунт (0,45 кг), що є найгіршим рівнем з жовтня 2020 року. Вони здешевшали вдвічі з кінця 2023 року.

Як пише The Financial Times, падіння попиту прискорюють ліки для схуднення, спонукаючи споживачів відмовлятися від солодощів на користь білка.

Так звані ін'єкції для схуднення GLP-1, які діють шляхом активації гормону рецептора глюкагоноподібного пептиду 1, що викликає відчуття ситості, стали важливим фактором зменшення тяги до солодкого. GLP-1 є основою таких ліків, як Wegovy і Ozempic від Novo Nordisk та Mounjaro і Zepbound від Eli Lilly.

Відео дня

Трейдери свідчать, що падіння вартості цукру відображає більш різке, ніж прогнозувалося, уповільнення споживання в США та інших багатих економіках. Водночас попит у країнах, що розвиваються, зростає повільніше, ніж очікувалося.

Цукрові ринки особливо вразливі до змін у поведінці споживачів, оскільки попит зосереджений серед відносно невеликої групи.

Так, на 20% найбагатших споживачів припадає близько 65% продажів таких продуктів, як печиво та морозиво. Якщо ці "суперкористувачі" зрештою починають приймати препарати GLP-1, відбувається нелінійне скорочення продажів.

При цьому пропозиція навряд чи швидко впаде у відповідь на зниження цін. Цукрова тростина вимагає великих початкових інвестицій та тривалих циклів посадки, тоді як багато фермерів ізольовані від світових цін державною підтримкою.

Експерти прогнозують, що вплив на ринок буде дедалі більшим, оскільки ціни на препарати GLP-1 дешевшатимуть, а їх використання ставатиме все більш поширеним.

Ціни на цукор - інші новини

За результатами минулого року було зафіксовано найбільше річне падіння цін на цукор-сирець за останні вісім років. Солодкий пісок втратив 22% вартості.

В Європі вартість цукру минулої осені була найнижчою за три роки. Місцеві заводи закривалися, в чому вбачали часткову провину і українських виробників цукру.

Вас також можуть зацікавити новини: