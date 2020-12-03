Україна з початку нового сезону експортувала майже 22 мільйони тонн зернових.

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 2 грудня експортували 21,92 мільйона тонн зерна, що на 2,8 мільйона тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 12 мільйонів тонн, ячменю - 3,7 мільйона тонн, кукурудзи - 5,8 мільйона тонн, жита - 1,7 тисячі тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 69,6 тисячі тонн, що на 87 тисяч тонн менше, ніж за відповідний період минулого МР.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці у поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, а жита – на рівні 16 тисяч тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

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Автор: Ганна Нагорна