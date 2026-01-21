Закордонна свинина витісняє українську: імпорт злетів у 13 разів

Левова частка закордонної продукції надійшла на ринок з однієї зі скандинавських країн.

Імпорт свинини в Україну в минулому році досягнув позначки в 30,8 тис. тонн. Це перевищує результат 2024 року в 13,4 раза, свідчать дані Державної митної служби.

За закордонне м’ясо закупники заплатили 76,3 млн доларів, що у 13,2 раза більше суми 2024 року. Свинину найактивніше завозили з європейських країн – Данії (57,5%), Польщі (18,6%) та Нідерландів (8,3%).

У зворотній бік, тобто на експорт, Україна відправила 2,2 тис. тонн свинини, що гірше результата попереднього 2024 року на 31,2% і водночас в 14 разів менше за обсяги завезеного в країну м’яса.

Відео дня

Українську свинину у 2025 році купували в ОАЕ (33,5%), Бахрейні (17,6%) та Гонконзі (16,7%). Експортна виручка за рік скоротилася на 16,2% і склала $6,7 млн.

Імпорт харчових товарів до України – головні новини

Сумарно у минулому році Україна закупила аграрної продукції за кордоном на рекордні за останні п’ять років 8,75 млрд доларів. Причому торгове сальдо з ЄС погіршилося з 8,87 млрд доларів до 6,06 млрд доларів.

В той же час експорт Україною продукції АПК просів на 2,15 мільярда доларів.

Водночас просто зараз Україні бракує поставок турецьких овочів, передусім помідорів та огірків. Через неналежний рівень пропозиції ця городина вже здорожчала після Нового року більше, ніж на 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: