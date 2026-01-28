Україна збільшила імпорт картоплі більше, ніж уп’ятеро: звідки везуть

За підсумками 2025 року, поставки овочу з-за кордону зросли на 431%.

В минулому році Україна закупила в іноземних постачальників 138,41 тис. тонн картоплі на загальну суму $74,82 млн. Про це повідомляє Державна митна служба.

У порівнянні з 2024 роком, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн овочу, імпорт зріс на 431,3%. У грошовому вимірі цей показник виріс на 391,9%, коли він становив $15,21 млн.

Головними постачальниками картоплі до України в 2025 році стали сусідня Польща (38,2%), Єгипет (14,1%) та Нідерланди (10,8%).

Продажі української картоплі за кордон склали всього 1,7% від обсягу імпорту – 2,38 тис. тонн на суму $584 тис. Активніше всього коренеплід з України купували Молдова (60,2%), Азербайджан (35,4%) та Грузія (1,2%).

Ціни на картоплю в Україні

Після порівняно низьких цін в кінці минулого року як на картоплю, так і на решту овочів борщового набору, вартість коренеплоду почала зростати з середини січня. Пов’язують здорожчання картоплі зі здебільшого вичерпаними запасами виробників, які розпродали товар, не маючи можливостей для його зберігання.

Водночас власники сховищ, яких традиційно меншість, притримують свої запаси в очікуванні ще більшого зростання цін. Варто зазначити, що ціни на картоплю в Україні наразі в середньому на 60%-65% нижчі, ніж на початку минулого року.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига очікує, що минулорічного врожаю вистачить для забезпечення потреб українців, що утримає ціни від надмірного зростання. Попередній рекордний стрибок вартості картоплі в 2024 році він пояснює рекордним неврожаєм.

