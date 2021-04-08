Міністр зазначив, що при цьому курс уряду на оптимізацію системи органів Держгеокадастру залишається незмінним.

Кабінет міністрів скасував рішення про реорганізацію Держгеокадастру через затримку з прийняттям закону про земельну децентралізацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

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"Відстрочка деяких із запланованих заходів - тактичне рішення, яке обумовлене затримкою з прийняттям найважливішого для земельних відносин проекту Закону № 2194, який, серед інших революційних для регулювання земельних відносин нововведень, передбачає реальну децентралізацію в земельній сфері, а також радикальну дерегуляцію і скорочення функцій Держгеокадастру", – написав він.

Лещенко зазначив, що курс уряду на оптимізацію системи органів Держгеокадастру залишається незмінним, попри несподівану для уряду невдачу при розгляді законопроекту в другому читанні на початку грудня минулого року.

"Законодавчий спам" представників опозиції на тривалий час заблокував роботу парламенту (до проекту було подано три з половиною тисячі поправок), а потім – локдаун змусив вносити корективи в графік трансформації Держгеокадастру в сучасне, компактне та ефективне сервісне відомство", – додав міністр.

Що цьому передувало

15 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні комплексний законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин (№2194). У грудні 2020 року парламент не зміг прийняти законопроект у другому читанні та відправив його на доопрацювання.

31 березня 2020 року народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

28 квітня Зеленський підписав закон, який вводить ринок сільськогосподарських земель в Україні з липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

Забороняється продаж земель іноземцям, юрособам з іноземними акціонерами та юрособам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, щодо яких діють спеціальні економічні та інші санкції.

15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення ліквідувати територіальні органи Держгеокадастру і скоротити штат його співробітників на 57% - до 4317 осіб.

5 квітня Кабінет Міністрів скасував рішення про ліквідацію як юридичних осіб територіальних органів державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

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Автор: Ганна Нагорна