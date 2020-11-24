При цьому підприємства швидко адаптувалися до умов роботи.

Пандемія коронавірусу знизила попит на українську агропродукцію як за кордоном, так і на внутрішньому ринку.

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Про це в ході онлайн-вебінару сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Українське сільське господарство зіткнулося з двома форс-мажорами у 2020 році - це посуха і пандемія COVID-19. Якщо говорити про пандемію, то найчутливішими до нових умов виявилися дрібні сільгоспвиробники, орієнтовані на готову продукцію садівництва, а також на продукцію тваринництва, яка реалізовується без посередників на ринку. Особливо сильно пандемія позначилася на них навесні, коли в Україні був повний локдаун, були закриті ринки", - сказав він.

За словами Висоцького, попри ослаблення карантину в другому і третьому кварталі року, пандемія продовжила впливати на агровиробників через зниження споживання і попиту на продукти на внутрішньому ринку.

"Ще один фактор, який вплинув на всіх виробників - часткове зниження попиту на міжнародних ринках, насамперед на продукцію тваринництва", - сказав він.

Він підкреслив, що Україна не вводила будь-які обмеження на експорт продукції, перш за все зерна, хоча такі обмеження були в інших країнах.

Водночас за словами Висоцького, пандемія не вплинула на виробництво сільгосппродукції в Україні.

"Не було суттєвих збоїв у виробництві, пов'язаних з COVID-19. Підприємства швидко адаптувалися", - додав він.

Що цьому передувало

Раніше Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) закликала країни не обмежувати міжнародну торгівлю, щоб уникнути дефіциту і подорожчання продуктів харчування на світовому ринку під час пандемії коронавірусу.

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Автор: Ганна Нагорна