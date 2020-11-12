Пандемія порушила ланцюжки виробництва і збуту тропічних фруктів, а також викликала зниження попиту на свіжу рибу в ресторанах і на ринках.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує скорочення виробництва і споживання риби та тропічних фруктів у світі через пандемію коронавірусу.

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Про це говоривши у публікації ФАО.

Згідно з повідомленням, дані за перші півроку "підтверджують високу, нехай і не абсолютну, несприйнятливість світового ринку продовольства до потрясінь, спровокованих пандемією COVID-19".

Зокрема, за півроку світовий імпорт напоїв впав більш ніж на 12%, рибної продукції - більш ніж на 10%, але при цьому спостерігалося 10-відсоткове зростання обсягів торгівлі тваринами та рослинними жирами й олійним насінням.

"Рибогосподарський сектор значно постраждав від зниження обсягів торгівлі. Очікується, що у 2020 році, через негативний вплив пандемії на попит, логістику, ціни, трудові ресурси та бізнес-планування, виробництво скоротиться. Дещо знизиться вилов риби, а виробництво продукції аквакультури скоротиться вперше за багато років", - йдеться в повідомленні.

Експерти ФАО відзначають, що падіння попиту на свіжу рибу, обумовлене небажанням людей відвідувати ринки та ресторани, швидше за все, матиме довгострокові наслідки й сприятиме інноваційним змінам виробництва, укороченню виробничо-збутових ланцюжків і появі нових каналів збуту.

Також повідомляється, що пандемія COVID-19 порушила функціонування ланцюжків виробництва і збуту тропічних фруктів, в першу чергу швидкопсувних і відносно дорогих. У ФАО підкреслюють, що прибутковість вирощування тропічних фруктів знижується.

"Знижуються обсяги світової торгівлі ананасами, манго і папайєю, причому в деяких випадках падіння досягло двозначних значень", - йдеться в повідомленні.

У тих же умовах експортні поставки бананів і авокадо, навпаки, дещо зросли.

Що цьому передувало

У листопадовому звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) сказано, що ціни на продовольство у світі в жовтні продовжили зростати п'ятий місяць поспіль і досягли максимального значення з початку 2020 року.

Індекс продовольчих цін ФАО в жовтні зріс на 3,1% в порівнянні з вереснем і на 6% в порівнянні з жовтнем 2019 року.

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Автор: Ганна Нагорна