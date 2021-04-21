Відзначається, що тимчасове введення нульової квоти на експорт соняшнику дозволить стабілізувати ціни в Україні.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує встановити нульовий обсяг квоти на експорт насіння соняшнику з 15 травня по 30 вересня 2021 року.

Відповідний проект постанови опубліковано на сайті міністерства.

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У пояснювальній записці до документа наголошується, що введення тимчасового режиму ліцензування та квотування експорту насіння соняшнику на рівні "0 тонн" дозволить стабілізувати ціни на даний продукт в Україні.

Також повідомляється, що, за попередніми даними Держстату, валовий збір насіння соняшнику врожаю 2020 року прогнозується на рівні 13,1 млн тонн, що на 13,9% менше, ніж роком раніше.

На початок нового маркетингового періоду (вересень 2020 року) наявність сировини на переробних олійних підприємствах становила лише 36,9% від торішніх обсягів, а закупівельні ціни тільки за два тижні вересня 2020 року зросли на 30%.

"Зараз попит на насіння соняшнику переробними підприємствами олійної галузі залишається високим. За рахунок високої конкуренції як на внутрішньому, так і на світовому ринках, ціни на насіння соняшнику з початку маркетингового періоду зросли більш ніж 2,1 раза. Через високу ціну на насіння соняшнику на зовнішньому ринку обсяги експорту за період вересень-березень 2020/2021 маркетингового періоду збільшилися проти відповідного періоду 2019/2021 маркетингового періоду в 6,8 раза і склали 183 тис. тонн", - йдеться в пояснювальній записці.

Також підкреслюється, що зростання цін на соняшникову олію стало наслідком істотного зростання цін на насіння соняшнику, що становить 85% від вартості виробництва олії.

За даними Держстату, середня ціна соняшникової нерафінованої олії зросла на 46% до вересня 2020 року і в лютому поточного року склала 32 932 грн за тонну (зростання на 78% до лютого 2020 року).

Експортна ціна на соняшникову олію з вересня 2020 року зросла на 91% або більш ніж у 2 рази в порівнянні з квітнем попереднього року. Станом на 1 квітня 2021 року вона коливалася в межах 1520-1580 дол. за тонну.

Що цьому передувало

19 квітня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарство й асоціація «Укроліяпром» затвердили граничні обсяги експорту олії в поточному сезоні (вересень 2020 - серпень 2021) на рівні 5,38 млн тонн, тоді як в минулому сезоні експорт склав 6,9 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна