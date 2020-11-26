В середньому кожен аграрій отримав близько 240 тис. грн на компенсацію відсотків за кредитом.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з початку 2020 року направило аграріям 1 млрд 47 млн грн на здешевлення кредитів у сільському господарстві.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра Тарас Висоцький.

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За його словами, фактично аграріям спрямовано 1 млрд 47,7 млн гривень бюджетних коштів.

У тому числі позичальникам, які проводять діяльність: у галузі тваринництва - 142,7 млн грн, в інших галузях - 905,0 млн грн.

В цілому 4 тис. 231 аграрій отримав компенсацію відсотків за кредитами, у тому числі в галузі тваринництва - 216, в інших галузях - 4 тис.118.

Висоцький зазначив, що в середньому кожен аграрій отримав близько 240 тис.грн.

Підтримка аграріїв

У бюджеті України на 2020 рік на програми державної підтримки аграріїв закладено 4 млрд грн. З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво та фермерство.

Розподіл коштів

У листопаді 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про те, що українці зможуть брати гривневі кредити під купівлю землі за ставкою 3-5% після прийняття закону про ринок землі.

30 січня 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що державна програма зі здешевлення кредитів для аграріїв у 2020 році бюджетом в 1,2 мільярда гривень буде працювати за трьома напрямками, одним з яких буде компенсація відсотків за кредитами на покупку сільгоспземель.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який мав спростити отримання кредитів для малих фермерів, які не мають кредитної історії.

У червні Міністерство затвердило новий розподіл коштів у розмірі 104,5 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва в грудні 2019 року та січні–травні 2020 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з серпня затвердило розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для компенсації суб'єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень–червень 2020 року.

6 серпня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затвердило перерахування 47 млн грн компенсації аграрним виробникам за покупку вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Станом на 2 листопада 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл коштів у розмірі 122,8 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва в поточному році.

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Автор: Ганна Нагорна