Підвищення цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язане з продовольчою інфляцією.

На українському ринку серед молочної продукції за рік найбільше зросли ціни на сири. Про це свідчать результати моніторингу цін на молочну продукцію, який було проведено експертами Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що станом на 1 травня сири в українських торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн/ кг і подорожчали на 8,95 грн порівняно до квітня і майже на 195,75 грн порівняно до травня минулого року.

Разом з тим ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на початок місяця склала 46,13 грн/кг, що 70 коп. (+1,5%) більше, ніж в квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання виросла на 7,35 грн (+16%).

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При цьому в супермаркетах подешевшало молоко жирністю 2,5%. Ціна на продукт склала 39,12 грн/кг, що на 36 коп. (-0,9%) менше, ніж в квітні, але на 5,5 грн більше, ніж рік тому.

Водночас ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною на рівні 144,45 грн/кг порівняно з квітнем, однак виросла на 34,57 грн (+23,9%) до минулорічного періоду.

Також здорожчав йогурт питний, він коштує 82,32 грн/кг, що на 2,39 грн (+2,9%) більше, ніж в квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн (+12,4%). "Вершкове масло коштує 386,88 грн/кг і подорожчало на 12,01 грн (+3,1%) з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року. Спред подорожчав на 11,09 грн (+5,5%) за останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн/кг. За рік ціна на товар виросла на 62,98 грн (+31,3%)", – підрахували в АВМ.

Аналітик Асоціації Георгій Кухалейшвілі припускає, що підвищення цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язане з продовольчою інфляцією. Однак, за його словами, суттєве підвищення цін на молочну продукцію в перспективі малоймовірно через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку, зменшення кількості споживачів внаслідок еміграції і зниження купівельної спроможності громадян і скорочення їх доходів в умовах війни.

Ціни на продукти у травні 2023-го - головне

За даними Держстату, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, порівняно з минулим місяцем, зросли на 0,4%.

Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

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