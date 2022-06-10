Наголошується, що близько 500 тис.тонн зерна Росія вкрала на окупованих територіях.

В наступному році урожай в Україні може скоротитися до 40% через повномасштабне вторгнення Росії. На сьогодні Україна вже втратила 25% орних земель.

Про це CNN повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що урожай буде приблизно на 35% менше, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже на половину врожаю минулого року", – сказав Висоцький.

Він зазначив, що близько 500 тис. тонн зерна Росія вкрала на окупованих територіях.

Також Висоцький спростував слова глави МЗС Росії Лаврова про те, що питання експорту зерна з України можуть бути вирішені, але Україні необхідно розміновувати акваторію моря, щоб забезпечити безпечний прохід кораблів.

"Це неправда. Проблема в російських військових кораблях, а не в Україні. Поки вони не дозволяють реально безпечно утримувати цивільні кораблі в українських портах. Поки Україна не отримає гарантії безпеки від імені міжнародних партнерів, ми не можемо говорити про те, що ці кораблі виходять", — сказав він.

Він додав, що територію можна розмінувати швидко, але спочатку війна повинна закінчитися.

"Україна готова виконати всі зобов'язання з постачання необхідного продовольства для міжнародної продовольчої безпеки. Тому суть дуже ясна: Росія повинна зупинити війну", - сказав він.

Росія вкрала зерно з України: що відомо

За інформацією українських чиновників, станом на 7 червня Росія вкрала близько 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, які в тому числі знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" як такі, що підозрюються у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини та РФ з вивезення зерна через Чорне море. Зустріч має відбутися в Анкарі 8 червня.

Глава держави припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їх кораблями нічого не станеться. Також глава держави зазначив, що влада відкинула пропозицію Білорусі, яка дозволила запускати росіянам ракети зі своєї території, відправити продукцію через сусідню країну.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

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