Президент США ще рік тому пообіцяв побудувати зерносховища на українсько-польському кордоні, але їх досі немає.

Польська урядовиця, державна секретарка з питань розвитку співпраці з Україною Ядвіга Емілевич наголосила, що президент США Джо Байден ще не виконав обіцянку побудувати зерносховища вздовж українсько-польського кордону. Через нестачу резервуарів для зерна транзит українського збіжжя через Польщу може опинитись під загрозою.

Як пише Financial Times, Емілевич стверджує, що Польща допомогла збільшити транзит українського зерна в останні місяці і "була готова і відкрита для більшого транспортування" через свою територію за умови, що імпорт буде здійснюватися лише транзитом на міжнародні ринки.

"Після дуже плідного періоду збору врожаю потужностей польських зерносховищ і систем зберігання однозначно недостатньо, щоб прийняти українське зерно, соняшник та інші товари", – сказала вона.

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Також урядовиця зазначила, що під час її зустрічі з офіційними особами у Вашингтоні минулого місяця було розкрито мало деталей про обіцянку побудувати зерносховища біля українсько-польського кордону, яку Байден зробив під час виступу у Філадельфії в червні минулого року.

"Байден дав цю обіцянку публічно… Але коли ми почали запитувати про це, ніхто в адміністрації (США) не був готовий відповісти на запитання", – сказала вона.

За словами Емілевич, Польща також хоче щоб ЄС погодив нову субсидію вартістю близько 30 євро на тонну українського зерна, яке транзитом проходить через Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію на шляху до Африки та інших пунктів призначення за межами ЄС.

Вона додала, що враховуючи вищі витрати на транспортування зерна залізничним або автомобільним транспортом, ніж морським транспортом, "потрібні додаткові гроші".

Ембарго на українське зерно - що відомо

Навесні цього року декілька європейських країн стикнулись з надлишком українського зерна на своїх ринках. Внаслідок чого невдоволені місцеві фермери влаштовували мітинги і вимагали заборонити імпорт українського збіжжя.

В результаті Єврокомісія домовилась з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Болгарією про те, що вони можуть заборонити збут українського зерна на території своїх країн, але не перешкоджатимуть транзиту цього товару до інших країн.

У червні дію заборони на ввезення українського зерна продовжили до 15 вересня, проте Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина підтримують продовження цієї заборони до кінця року.

Крім того, міністри сільського господарства цих країн підтримують субсидії на транзит зерна і хочуть, щоб в список заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі.

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