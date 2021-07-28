У селі Генічеська Гірка машина пошкодила електричну опору — жителі та відпочивальники без енергопостачання.

Жителі та відпочивальники в курортному селі в передмісті Генічеська в Херсонської області залишилися без електрики через дорожню аварію.

Про це повідомили на сайті Генічеської міськради.

ДТП сталася 28 липня по вулиці Азовська в селі Генічеська Гірка, де автомобіль "Audi", з'їхавши з проїжджої частини, зіткнувся з бетонною опорою лінії електропередач.

Попередня причина аварії — водій не впорався з керуванням.

Читайте такожЗбив підлітка та кинув помирати: у Херсоні суд відправив за ґрати копа-винуватця "п'яної" ДТП (фото)В результаті жителі та туристи в Генічеській Гірці залишилися без енергопостачання.

На місці аварії працює аварійно-ремонтна бригада.

Генічеська Гірка розташована на Арабатській стрілці ближче до материка. У селі зосереджено багато розваг, ресторанів, дискотек, кафе і барів. Тут є власна набережна і лунапарк.

А от у Генічеську нещодавно сталася справжня трагедія — стрибаючи з катамарана, 20-річний хлопець з Дніпра смертельно травмувався на очах у власної матері.

Також цього місяця в курортній Затоці побили та пограбували 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

Автор: Станислав Кожемякин