Це означає, що через Румунію йтиме до 70% українського аграрного експорту.

Румунія вдвічі збільшить транзитний коридор для експорту українського зерна - з двох до чотирьох мільйонів тонн.

За словами заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, Румунія затвердила умови українського імпорту зерна. Ця країна зрозуміла, що українське зерно не становить загрози для неї та інших європейських країн.

"Під час візиту (Зеленського до Румунії – УНІАН) ми обговорили, як удвічі збільшити транзитний коридор до Румунії. З нинішніх двох мільйонів тонн щомісяця ми повинні збільшити до чотирьох мільйонів тонн цей транзит", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Жовква пояснив, що це означає, що через Румунію йтиме до 70% українського аграрного експорту, якщо брати всі сусідні країни. Це означає, що тандем України та Румунії буде вносити істотний внесок у світову продовольчу безпеку.

"Румунія спокійно, не декларуючи жодних заяв стає експортером українського зерна і стає справжнім стратегічним партнером України", - сказав заступник голови ОП.

Він також підкреслив, що Румунія буде надавати аеродроми для тренування українських пілотів на сучасних літаках, що вкрай важливо.

Румунія відкриває кордони

13 жовтня стало відомо про те, що Румунія дозволить імпорт зерна з України за певних умов. Влада Румунії затвердила постанову, що регламентує імпорт чотирьох видів агропродукції з України. Згідно із затвердженою процедурою, буде дозволено імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від Міністерства сільського господарства Румунії.

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