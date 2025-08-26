Більше 50% асортименту українських маркетів складають імпортні сири.

На сьогоднішній день в Україні просто навала імпортного сиру. В основному це сир з сусідньої Польщі. Про ситуацію і її причини розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН.

За словами спікерки, більше 50% поличок українських магазинів займають імпортні сири, що не дає можливості українським сироварам нарощувати виробництво. А польський сир взагалі дешевший за вітчизняний.

"За останні десять років поляки зробили просто квантовий стрибок в переробці. Польські заводи більш технологічно інноваційні, ніж наші. Вони змогли це зробити за рахунок коштів ЄС", – повідомила Жупінас в розмові з УНІАН.

Експерт констатує: незважаючи на те, що ціна молока в Польщі вища, ніж в Україні, собівартість сиру значно нижча. Тому він є досить конкурентним.

"На жаль, наші торговельні мережі не є такими патріотичними, як польські, які наш сир просто не пускають на свої полички", – додає замголови АВМ.

Ріст цін на молочну продукцію в Україні

В серпні в Україні на 70 копійок виросла середня закупівельна ціна молоко-сировини – з неї роблять кінцевий товар в пляшках, який українці бачать на полицях магазинів. Це відбулося через високий попит з боку переробників, які хотіли встигнути експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот.

Але навіть після припинення експорту, зниження цін на молоко-сировину малоймовірне, бо склади переробників наразі порожні. Вони зможуть накопичувати на них продукцію.

При цьому деякі види молочної продукції можуть додати до 5% своєї вартості в найближчі тижні.

