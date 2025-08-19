У 2024 році більше закордон продали тільки Китай та Індія.

За минулий рік Україна експортувала 85,8 тис. тонн меду, поступившись за цим показником тільки Китаю (169,6 тис. тонн) та Індії (94,8 тис. тонн). Про це повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу.

Експерти відмічають, що Україна відносно нещодавно заявила про себе, як про потужного гравця на ринку меду, але впевнено нарощує на ньому свою присутність. Продаємо солодкий продукт ми переважно в країни Старого світу та США. Так, топ-5 споживачів українського меду в 2024 році виглядають наступним чином:

Німеччина - 18,9 тис. тонн;

США - 12,1 тис. тонн;

Польща - 9,7 тис. тонн;

Франція - 9,6 тис. тонн;

Бельгія - 7,1 тис. тонн.

Серед решти покупців українського меду опинилися Туречиина, Велика Британія, Японія, Швейцарія, Канада, Катар, Йорданія.

Відео дня

Втім, вже у 2025 році експорт меду з України може скоротитися через запровадження квот на поставки української агропродукції до Європейського Союзу. В УКАБ зазначають, що раніше, до так званого "торговельного безвізу", квоти на ввезення українського меду могли бути вичерпані з блискавичною швидкістю - вже станом на 4 січня.

Експорт продуктів з України - останні новини

Україна дійсно вже встигла повністю чи майже повністю вичерпати квоти ЄС на молоко, мед, яйця та цукор.

Як відомо, з 6 червня Єврокомісія відновила квоти та мита на українську аграрну продукцію, які не діяли з початку повномасштабної війни. Тож обсяги експорту меду з України до ЄС в цьому році точно будуть меншими за 2024 рік.

Всередині країни мед тим часом встиг здорожчати за рік більш ніж в півтора рази.

Експерти не прогнозують зниження ціни на внутрішньому ринку через об’єктивні причини - це і наслідки бойових дій, і великий попит на тлі обмеженої пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: