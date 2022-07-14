Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів подробиці чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо експорту українського зерна.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

"Безпека України в Чорному морі — пріоритет в питанні відновлення експорту української агропродукції. Саме тому Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі. Це дозволить забезпечити експорт українського зерна та гарантуватиме продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу", - зазначив Єрмак.

За його словами, за результатами зустрічі сторони домовились сформувати Спільний координаційний центр під егідою ООН, він буде розташований в Стамбулі.

"Його завданням буде здійснення загального моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі", - пояснив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський оголосив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

12 липня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

13 липня у другій половині дня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що у Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо експорту українського зерна.